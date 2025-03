El Consejo General del INE aprobó nuevos topes de gastos de campaña para la elección judicial, por lo que las candidaturas podrán gasta hasta 1.4 millones de pesos. Sin embargo, advirtieron que esto genera inequidad y beneficia solo a un grupo que cuenta con mayores recursos y patrimonio.

La modificación a los topes fue parte de un acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que revocó el tope de gastos único de 220 mil 326 pesos, y ordenó que este monto fuera la base, pero podrían elevarse de acuerdo al cargo.

El proyecto se aprobó con 10 votos a favor y uno en contra del consejero Uuc-kIb Espadas, aunque cinco no estuvieron de acuerdo con la resolución.

La propuesta establece que para ministros de la Suprema Corte, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial, el tope sería de un millón 468 mil pesos.

Para magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, sería de 881 mil 304 pesos; para magistraturas de circuito, 413 mil 111 pesos; y para jueces de distrito, 220 mil 326 pesos.

Topes diferenciados, generan inequidad

En contra de la propuesta, el consejero Uuc-kib acusó que “el Tribunal no interpretó la ley, la contradijo”, generando inequidad en la contienda.

“En pocos meses quedará claro que la gran mayoría de las candidatas y candidatos no habrán podido ejercer gastos de esta magnitud. La violenta inequidad de estos topes será evidente, y el mensaje resultante será gravísimo: si no dispones de un millón y medio de pesos para hacer campaña, esta elección no es para ti”, advirtió.

“Habrá campañas mucho más amplias de un puñado de candidatos, de unos cuantos, en relación a las campañas que podrán ejercer la mayoría. Esto es, se pone como centro de efectividad de las campañas la riqueza personal y no la idoneidad de quienes aspiran a ser jueces en este país”, sostuvo.

La consejera Dania Ravel advirtió que subir el tope de gastos aumenta la posibilidad de desigualdad que ya existe entre las candidaturas, considerando la diversidad de su patrimonio.

“Esta determinación sólo agranda la brecha de desigualdad en la competencia de las personas candidatas. Si antes teníamos una persona que podía invertir 10 mil pesos, frente a otra que, aunque pudiera invertir más de 220 mil pesos lo no haría porque la ley no se lo permitía; ahora vamos a tener compitiendo a una persona que podrá invertir 10 mil pesos, frente a otra que invertirá 1.4 millones de pesos”, subrayó.

La consejera Claudia Zavala añadió que “en esta elección es que el modelo legal que está previsto y lo que hemos visto en las interpretaciones del Tribunal, pues está generando un caos, porque por un lado el Tribunal Electoral, ahora no veo un límite legal que genera condiciones de equidad o al menos no lo analiza”.

En contraste, la consejera Carla Humphrey se pronunció a favor de elevar el tope de gastos, a fin de que existan montos más equilibrados con base en el cargo al que aspiran.

