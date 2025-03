La Sala Superior del Tribunal Electoral redujo de 48 a 24 minutos los tiempos en radio y televisión que podrá administrar el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección judicial, así como la difusión de spots genéricos para informar y promover el proceso electoral.

De estos 24 minutos que administra al INE, tendría alrededor de 21 minutos para la difusión y promoción de la elección, y el resto serán para partidos políticos como parte de sus prerrogativas.

Ante la premura por el arranque del periodo de campañas que inicia en 11 días, por unanimidad ordenó al INE emitir el nuevo acuerdo en un plazo máximo de 24 horas.

En esta elección inédita no habrá spots de candidatos promoviendo sus propuestas, sino que el INE realizará promocionales genéricos para explicar el nuevo modelo de boletas e invitar a la ciudadanía a participar y conocer los perfiles de las candidaturas.

El proyecto original del magistrado Felipe de la Mata planteaba dar al INE únicamente un 12% de los tiempos de radio y televisión, es decir, entre cuatro y seis minutos, mismos que se emplearon durante el ejercicio de revocación de mandato.

El magistrado Felipe Fuentes consideró que este tiempo es incompatible con la necesidad de acercar a la ciudadanía la información posible que le permita tomar decisiones de manera libre y responsable en este proceso.

Por ello, propuso dar el INE 24 minutos, que representan un 50% de los tiempos del Estado, y permite a otras instituciones difundir información gubernamental.

“De esos 24 minutos y en respeto a las prerrogativas constitucionales, los partidos pueden disponer del tiempo con el que ordinariamente cuentan de dos a tres minutos, dependiendo del tipo de medio. Y finalmente, el tiempo restante, es decir, aproximadamente 21 minutos puede ser utilizado por el INE para la promoción y difusión del proceso de elección de personas juzgadoras tanto a nivel federal, como local”, expuso.

“Los perfiles que aparecerán en la boleta y la información que a manera de promoción recibirá la ciudadanía, se relaciona con capacidades técnicas y jurídicas claras, trayectorias, experiencia jurisdiccional en su caso, y otras características que cada votante deberá sopesar para tomar una decisión. Esta forma de hacer campaña representa todas luces distinto a lo que la ciudadanía está acostumbrada”, sostuvo.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, consideró que puede haber una distribución equitativa que permita al INE informar sobre la elección judicial, al tiempo que existan los tiempos para partidos y gubernamentales.

“El dotar de mayor tiempo en radio y televisión a las y los actores políticos durante el proceso electoral permite que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de las opiniones que contiene, para así poder emitir un voto libre e informado”, apuntó.

“En cuanto a la promoción de las candidaturas en el proceso judicial, no es análoga a los mecanismos de participación ciudadana. Y en ello me quiero también referir. Igualmente me aparto, no coincido en que se considere que la promoción de las candidaturas en radio y televisión en el proceso electoral judicial resulta análoga a la revocación de mandato y la consulta popular, pues estos mecanismos de participación ciudadana que tienen una finalidad distinta, muy importante sin duda, que es la participación real y efectiva de la ciudadanía en la vida política del país, pero diversa a la persecución en los procesos electorales”, añadió.

La magistrada Janine Otálora señaló que el proyecto original también afecta los derechos de los partidos políticos a acceder a tiempos de radio y televisión, ya que esto “tiene como propósito garantizar una participación libre y equitativa de las distintas opciones políticas e ideológicas en tanto este es un elemento integrante del derecho ciudadano a ser informado”.

em/bmc