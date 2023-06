Tras renuncia de Marcelo Ebrard, el también aspirante a la presidencia Gerardo Fernández Noroña, adelantó que pedirá licencia rumbo a 2024.

"Pediré licencia, lo haré en la sesión de la permanente de la próxima semana para ser precandidato de la coalición PT, Verde y Morena", declaró el diputado del PT.

En el espacio informativo de MVS del periodista Manuel López Sanmartín, el legislador Fernández Noroña declaró: "Soy optimista, porque yo creo que están subestimando, la gente ha visto con preocupación el maltrato, la descortesía de lo tratado. Lo que han hecho es potenciar el respaldo popular que yo tengo".

Lee también: Rumbo a 2024, "no me puede pasar lo que a Ricardo Mejía", asegura Noroña

Aseguró que en encuestas internas ha estado en la delantera, "yo creo que yo tengo buenas posibilidades de salir adelante porque es una hazaña colectiva, la gente está apoyando".

Luego del anuncio del canciller, los demás aspirantes, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, aseveraron que se esperarán a la decisión del Consejo de Morena; mientras que el senador Manuel Velasco de Partido Verde ya pidió la licencia y el líder de la Jucopo, Ricardo Monreal irá por el mismo camino.

Ante el triunfo de Edomex, el presidente celebró con una comida a Delfina Gómez e invitó algunos gobernadores de Morena, legisladores y las corcholatas, Marcelo Ebrard, Sheinbaum y el secretario de Gobernación, situación que enojó al diputado por no ser invitado.

Lee también: Mario Delgado invita a Fernández Noroña al Consejo Nacional de Morena

Noroña relató que en reunión con el líder de Morena, Mario Delgado le comentó "no puede haber exclusión hacia mi persona y que no era el trato correcto para los aliados de Morena. Le digo compañero presidente a López Obrador porque he luchado a su lado".

Al separarse de su cargo legislativo, argumentó que lo único que le preocupa es resolver pendientes del Consejo editorial, por lo que el día martes o en la fecha en que inicie el registro de acuerdo con el Consejo de Morena, pedirá su licencia.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm