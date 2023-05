A días de que se lleve a cabo la elección de gobernador en Coahuila, el Partido del Trabajo (PT) declinó a favor de Morena, anunciando en conferencia de prensa que habían prometido estar hasta el final del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras este anuncio, el candidato, Ricardo Mejía Berdeja, representante del PT, denunció la acción de su partido que favorece a su contrincante de la contienda electoral, Armando Guadiana, colocando una frase:

"Dios con nosotros, el tigre va con todo", escribió el exsubsecretario de Seguridad, dando a conocer con esto su reacción.

Tras este informe el legislador y aspirante a la presidencia de la república, Gerardo Fernández Noroña, también reaccionó advirtiendo que a él no le puede pasar lo que a su compañero de partido, Ricardo Mejía Berdeja.

"Para los que ya andan de intrigantes, a mí no me puede pasar lo que a Mejía Berdeja, pues he insistido TODO el tiempo en la unidad", aseveró en una publicación que difundió en sus redes sociales.

Para los que ya andan de intrigantes, a mí no me puede pasar lo que a @RicardoMeb, pues he insistido TODO el tiempo en la unidad. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 30, 2023

Fernández Noroña dice que AMLO promueve “exclusión y sectarismo” por no mencionarlo entre las “corcholatas”

El pasado miércoles 17 de mayo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de promover el “sectarismo” y la “exclusión” por no mencionarlo en la lista de políticos del movimiento de la 4T que aspiran a sucederlo en las elecciones presidenciales de 2024.

En rueda de prensa, el legislador lamentó que en su conferencia mañanera, López Obrador mencionara a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, y a él lo excluyera, lo que calificó como un acto incorrecto.

“¿Cómo puede haber confianza en la realización del método con un trato incorrecto a un compañero caracterizado por su compromiso con el movimiento?”, cuestionó.

Recordó que “yo he estado en la lucha toda la vida” y mostró una moneda con el rostro grabado de López Obrador que el presidente le entregó en su momento para reconocerle su acompañamiento entre 2009-2012, cuando el PRD dudaba en apoyar su candidatura.

“Que mientras Adán Augusto López, compañero y amigo, estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Marcelo Ebrard estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañero y amigo Ricardo Monreal estaba en el PRI, yo estaba en la izquierda y en el movimiento. Que mientras mi compañera y amiga Claudia Sheinbaum estaba en su cubículo universitario, yo estaba en el movimiento y en la izquierda”, mencionó.

