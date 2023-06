Tras destaparse como aspirante a la Presidencia de la República, el exgobernador de Chiapas y actual coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, analiza si participará en el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial del bloque oficial.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador destaca que ya inició una serie de reuniones con actores políticos, liderazgos nacionales, gobernadores y alcaldes “para trabajar fuertemente” en un proyecto para 2024.

“Estamos dialogando con muchos actores del país de diferentes regiones para generar un proyecto ganador y si logramos generar ese proyecto ganador, pues por supuesto que vamos a participar, si no, no tendría sentido”, subraya el legislador.

Velasco Coello afirma tener la experiencia y la capacidad para gobernar al país, además de que ha demostrado, a lo largo de sus 22 años de trayectoria, que es un político ganador en los diferentes procesos electorales en los que ha participado.

Recuerda que empezó su carrera a los 21 años, cuando fue diputado local por Chiapas, su estado natal, en 2001. En 2003 fue diputado federal y en 2006 ganó la elección para senador de la República con cerca de medio millón de votos. Seis años más tarde se convirtió en gobernador de su estado, al ganar la elección con cerca de un millón 350 mil sufragios y alrededor de 70% de la intención de voto.

“Soy una persona que sé ganar elecciones, así lo he demostrado en las elecciones en las que he competido. Y en su momento vamos a analizar cuáles son las reglas del proceso [en Morena], cuál va a ser el método de participación, para determinar si participamos o no. Porque no se trata de apuntarse por apuntarse, sino de generar un proyecto ganador donde la ciudadanía se sienta identificada y que pueda realmente tener una expectativa de competencia real, no solamente de manera testimonial.

“Porque ahorita en estas fechas hemos visto a muchas personas que se apuntan de manera testimonial y no se trata de eso, sino de construir un proyecto ganador, de abajo hacia arriba, y realmente hacerlo de la mano con las y los ciudadanos”, destaca.

Respecto a la competencia interna en Morena, Manuel Velasco advierte que “hay quienes ya llevan un trecho avanzado, con muchos años atrás de estar en una campaña o precampaña para la Presidencia de la República. En el caso mío, esperaré los tiempos que marca la ley electoral de nuestro país”, aclara.

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) remarca que el mayor sueño y la mayor aspiración que puede tener un político es gobernar su país, “y por supuesto que es la mía, así como tuve la claridad desde muy joven de que mi mayor sueño, mi mayor aspiración, era gobernar mi estado y afortunadamente, con la bendición de Dios, pude competir en el año 2012 para gobernador del estado [de Chiapas] y ganar de manera contundente la elección”.

Manuel Velasco puntualiza que su afinidad y alianza con el presidente Andrés Manuel López Obrador no son nuevas, pues recuerda que como diputado federal votó en contra del desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.

“Cuando el Presidente, en el año 2005, para ser exactos el 7 de abril de 2005, de manera injusta lo desaforaron de su cargo que en ese momento desempeñaba como jefe de Gobierno, en ese momento yo era diputado federal y era coordinador de los diputados federales de mi fracción, y me pronuncié y voté en contra del desafuero del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ahorita como presidente de México hemos tenido una relación de respeto”, resalta.

Sobre el proyecto que construye rumbo a 2024, el legislador chiapaneco remarca que está convencido de los gobiernos de coalición, donde se puede tener una mayor representatividad y una mayor fuerza social y ciudadana con base en los acuerdos, el diálogo y el consenso.

Además, sostiene que en materia de seguridad pública, la mejor manera de combatir a la delincuencia es a través del mando único policial.

“Nosotros cuando estuvimos al frente del gobierno del estado de Chiapas, en materia de seguridad creímos en el mando único y en Chiapas durante los seis años estuvimos siempre como uno de los estados más seguros del país, dentro de los tres estados que tenían la menor tasa de delincuencia por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a las cifras oficiales, y precisamente nosotros creemos que se debe de implementar el mando único como existe en otros estados de la República, no solamente en Chiapas, y eso nos ha dado resultados en materia de seguridad”, destaca.