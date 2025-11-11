Más Información

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la noche del próximo jueves 13 de noviembre ingresará al noroeste de México el , el cual provocará un nuevo de hasta -10 grados, rachas intensas de viento y posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas altas del norte del país.

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el sistema estará asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles altos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, condiciones que reforzarán el hacia el fin de semana.

Por este motivo, durante el viernes y sábado, el frente se desplazará gradualmente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, generando lluvias fuertes a muy fuertes en esas regiones, con un marcado descenso de temperatura y vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora.

Temporada de frío. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Temporada de frío. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En tanto, en el sureste, un canal de baja presión sobre el mar Caribe y la masa de aire ártico que impulsó al frente número 13 continuarán ocasionando lluvias intensas a torrenciales en Quintana Roo, así como fuertes a muy fuertes en Campeche y Yucatán, con oleaje elevado y vientos del norte de hasta 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas mínimas y oleaje elevado

El organismo prevé temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz; y de 0 a 5 grados en zonas altas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

En consecuencia, habrá oleaje de dos a tres metros en el golfo de Tehuantepec y de hasta 2.5 metros en las costas de Quintana Roo, además de rachas de viento de 35 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El SMN exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante posibles heladas, vientos fuertes y nevadas en regiones del norte del país.

nro/bmc

