Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tendrá que esperar más tiempo para saber si se le concede la libertad condicional.

Y es que Angela Zamorano Herrera, juez de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó para el 19 de noviembre la continuación de la diligencia sobre su futura libertad.

Duarte de Ochoa y su defensa comparecieron este martes en una diligencia de más diez horas en la que comparecieron cinco testigos presentados por los abogados del veracruzano para acreditar su buena conducta, y le falta uno, el director del Reclusorio Norte, Luis Ángel Hernández.

Lo anterior, en virtud de que aún faltan seis testigos de la FGR y uno de la defensa por comparece respecto a su conducta en al interior del Reclusorio Norte.

