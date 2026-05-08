En México, al pasado 30 de abril, existen 22 millones 748 mil 603 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los cuales el 86.9% son permanentes y 13.1% son temporales.

Así lo anunció dicha dependencia encabezada por Zoé Robledo a través de un boletín, en el cual agregó datos acerca de salario promedio, seguridad social, entre otros aspectos.

Empleos

Durante el último año, hubo un aumento de 330 mil 935 puestos de trabajo, de los que 231 mil 527 se han agregado a partir de enero de 2026.

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Los sectores económicos con más incrementos son:

Comunicaciones y transportes 10.9%

Comercio 3.1%

Servicios para empresas 2.1%

De las 32 entidades federativas destacan:

Ciudad de México 8.1%

Estado de México 4.1%

Hidalgo 3.0%

Oaxaca 2.5%

En contraste están:

Campeche -4.3%

Tamaulipas -2.1%

Sinaloa -2.1%

Coahuila -1.0%

Salario promedio

Al cierre de abril, el salario base promedio de los trabajos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó un monto de 664.5 pesos, la cantidad "más alta" desde que se tiene registro.

En su comparación anual, es un cambio de 42.7 pesos, "el quinto mayor aumento de entre todos los abriles".

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Registros patronales

Con referencia a la seguridad social, el IMSS tiene inscritos a un millón 19 mil 230 registros patronales, los cuales no representan a empresas, más bien son unidades de carácter administrativo con las que el Instituto identifica y da seguimiento a las obligaciones de los patrones.

Hubo una variación mensual negativa de mil 40 registros, los cuales corresponden a bajas dadas por sus titulares, derivadas de factores como actualización de información, medidas de seguridad institucional, procesos de depuración, etcétera.

Seguridad social

En el apartado de seguridad social, el mismo se divide desde facultativo, brindado a estudiantes, hasta dado a personas independientes.

Seguro facultativo: 8 millones 254 mil 433

Seguro de Salud para la Familia: 141 mil 365

Plataformas digitales: Un millón 717 mil 756

Personas trabajadoras del hogar: 56 mil 626

Personas trabajadoras independientes: 418 mil 314

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