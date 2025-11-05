Más Información

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Gobernadores condenan acoso contra Sheinbaum; "una agresión contra una mujer es una agresión contra todas", afirman

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Conoce la nueva playera de México con la que disputará el Mundial 2026 ¡Ya es oficial!

Conoce la nueva playera de México con la que disputará el Mundial 2026 ¡Ya es oficial!

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Al destacar la colección a cargo del Fondo de Cultura Económica (), la presidenta indicó que avanza con la colección de escritoras latinoamericanas, ahora en colaboración con la Secretaría de Cultura.

“Es importante que se reconozca a todas las mujeres escritoras”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional.

Comentó que le pidió a la secretaria de , Claudia Curiel, que participe con el FCE para identificar los textos que pudieran ser elegidos para la colección de mujeres que saldría en 2026.

Lee también

“Si es de todas las épocas, si solo son mexicanas, si son latinoamericanas, entonces la van a elegir. Recuerden que tienen que conseguirse los derechos de autor”, señaló.

“El objetivo es tener una de escritoras; ya veremos si son mexicanas, latinoamericanas, internacional”, añadió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]