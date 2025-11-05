Al destacar la colección “25 para el 25” a cargo del Fondo de Cultura Económica (FCE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que avanza con la colección de escritoras latinoamericanas, ahora en colaboración con la Secretaría de Cultura.

“Es importante que se reconozca a todas las mujeres escritoras”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional.

Comentó que le pidió a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, que participe con el FCE para identificar los textos que pudieran ser elegidos para la colección de mujeres que saldría en 2026.

“Si es de todas las épocas, si solo son mexicanas, si son latinoamericanas, entonces la van a elegir. Recuerden que tienen que conseguirse los derechos de autor”, señaló.

“El objetivo es tener una colección de libros gratuitos de escritoras; ya veremos si son mexicanas, latinoamericanas, internacional”, añadió.

