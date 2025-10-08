Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

La Secretaría de Salud informó que la vacuna BCG fue liberada y estará disponible para su aplicación en un plazo estimado de 15 días, es decir, casi al final del mes.

Detalló que a partir de hoy iniciará la distribución del biológico en todas las unidades de salud del país, pero sin especificar cual es el número de dosis que estarán disponibles.

Cabe destacar que desde mediados del 2025, se reportó el desabasto de dicha vacuna en varias entidades, entre ellas Guanajuato, Colima, Baja California y Nuevo León.

El 29 de julio, el secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que la culpa fue del laboratorio que la provee a México, ya que cambió su sede de producción en la India.

Y por ende, la expedición de un nuevo permiso sanitario, de la Cofepris, lo que sumó cuatro semanas más de demora, explicó.

"La vacuna BCG es segura y eficaz; protege contra las formas graves de tuberculosis, como la meningea (en el cerebro) y la miliar (en la sangre)", específico la Ssa.

La vacuna BCG forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, y su aplicación está recomendada idealmente en recién nacidos hasta los 30 días o bien hasta los 14 años en una sola dosis.

