Tras su participación en los Juegos Maestros Indígenas en Ottawa, Canadá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció a las y los atletas, así como a sus entrenadores, por lograr 25 medallas.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, destacó la "diplomacia pública y deportiva", y el acompañamiento que hizo la embajada de México en Canadá a la delegación de 25 atletas.

"Del 14 al 17 de agosto, desde Ottawa, Canadá, las y los atletas mexicanos lograron 25 medallas y participaciones inéditas, representando con orgullo a México en el mundo.

"Con ello, se consolida la proyección internacional de nuestra cultura, tradiciones y deportes, visibilizando y enalteciendo a los pueblos indígenas y originarios de nuestro país. ¡Muchas felicidades!", destacó la Cancillería.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum les felicitó.

"Muy buen papel están haciendo en los Panamericanos Junior. Muchas felicidades a todas y todos los jóvenes mexicanos. Flag football. Ganaron las mexicanas, muchas felicidades, le ganaron a Estados Unidos.

"Y luego, jóvenes rarámuris que se fueron a Canadá, que también ganaron en varias disciplinas de atletismo.

"También en China creo que hubo también una competencia y también le fue muy bien a las mexicanas", dijo Sheinbaum Pardo.

La SRE acompañó a la delegación de 25 atletas y entrenadores que representaron a México en los Juegos Maestros Indígenas 2025 este lunes 18 de agosto de 2025. Foto: Especial

