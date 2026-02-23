La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada, tras los hechos violentos por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que se mantiene alerta ante cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera.

Además, detalló que sostiene contacto con las representaciones acreditadas en México y agradeció las muestras de reconocimiento y solidaridad transmitidas hacia las Fuerzas de Seguridad.

Añadió que las representaciones en el exterior han sido oportunamente informadas y se mantiene la comunicación con aquellas embajadas acreditadas que han emitido alertas consulares para sus connacionales en México, con el fin de proporcionarles la información que pudiera requerirse.

“En México prevalece el Estado de derecho para salvaguardar la seguridad y el bienestar de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional”, dijo.

Asimismo indicó que, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, se ha restablecido la paz y la seguridad en aquellas regiones afectadas, luego del operativo realizado en el estado de Jalisco.

