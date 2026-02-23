Más Información

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

La Secretaría de Relaciones Exteriores () informó que, hasta el momento, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada, tras los hechos violentos por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes .

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que se mantiene alerta ante cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera.

Además, detalló que sostiene contacto con las representaciones acreditadas en México y agradeció las muestras de reconocimiento y solidaridad transmitidas hacia las .

Lee también

Añadió que las representaciones en el exterior han sido oportunamente informadas y se mantiene la comunicación con aquellas embajadas acreditadas que han emitido alertas consulares para sus connacionales en México, con el fin de proporcionarles la información que pudiera requerirse.

“En México prevalece el Estado de derecho para salvaguardar la seguridad y el bienestar de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional”, dijo.

Asimismo indicó que, de acuerdo con el , se ha restablecido la paz y la seguridad en aquellas regiones afectadas, luego del operativo realizado en el estado de Jalisco.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]