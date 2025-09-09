Más Información

, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que con el programa “Sí al Desarme, sí a la Paz” se han canjeado 5 mil 890 armas de fuego por dinero en efectivo y de forma anónima; mil 760 fueron largas, 3 mil 492 cortas, 638 granadas, así como cartuchos y cargadores.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 9 de septiembre en Palacio Nacional, Rodríguez reportó que a través del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, se han realizado cuatro mil 959 Jornadas por la Paz, como parte de la , en su rubro de Atención a las Causas que Generan la Violencia. Suman además tres millones 454 mil atenciones a dos millones 240 mil personas.

“Como lo ha señalado nuestra Presidenta: Vamos bien y vamos a ir mejor. Seguiremos trabajando en beneficio de todas y todos”, declaró.

La titular de la Segob añadió que se organizaron 296 y dependencias de los tres órdenes de gobierno acercaron a la población: programas, trámites, servicios, actividades lúdicas, culturales y deportivas.

Indicó también que se han integrado 280 Comités de Paz y se han recuperado 278 espacios en todo el país.

