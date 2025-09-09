Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que con el programa “Sí al Desarme, sí a la Paz” se han canjeado 5 mil 890 armas de fuego por dinero en efectivo y de forma anónima; mil 760 fueron largas, 3 mil 492 cortas, 638 granadas, así como cartuchos y cargadores.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 9 de septiembre en Palacio Nacional, Rodríguez reportó que a través del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, se han realizado cuatro mil 959 Jornadas por la Paz, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, en su rubro de Atención a las Causas que Generan la Violencia. Suman además tres millones 454 mil atenciones a dos millones 240 mil personas.

“Como lo ha señalado nuestra Presidenta: Vamos bien y vamos a ir mejor. Seguiremos trabajando en beneficio de todas y todos”, declaró.

La titular de la Segob añadió que se organizaron 296 Ferias de Paz y dependencias de los tres órdenes de gobierno acercaron a la población: programas, trámites, servicios, actividades lúdicas, culturales y deportivas.

Indicó también que se han integrado 280 Comités de Paz y se han recuperado 278 espacios en todo el país.

