La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este martes el lanzamiento la próxima semana de una campaña masiva a nivel nacional en contra del consumo de refrescos por sus afectaciones a la salud de la población mexicana.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que está demostrado científicamente la afectación que ha ocasionado en la población mexicana la gran cantidad de azúcar que contienen los refrescos.

"Inicia ya una campaña, probablemente ya esté disponible ya masivamente la próxima semana y es algo que ha insistido mucho el doctor Kershenobich, y todos los compañeros del gabinete de Salud, porque a veces pensamos que la salud solamente es la atención cuando nos enfermamos y vamos a un centro de salud o a un hospital, y la salud tiene que ver con el cuidado, con la prevención, y particularmente las bebidas azucaradas, los refrescos.

"La gran cantidad de azúcar que tienen (los refrescos) ha causado muchísimos problemas en la población en nuestro país, demostrado científicamente. Entonces el problema es el abuso como siempre, no abusar de estas bebidas azucaradas", dijo.

Refrescos de dieta o sin cero azúcar también afectan a la salud: Sheinbaum

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que es común que en las mesas de las familias mexicanas haya siempre una botella de refresco y "es algo que se puede hacer de vez en cuando (su consumo), pero no que sea una bebida permanente, diaria".

Indicó que pese a que hay refrescos que se anuncian como de dieta o cero azúcar, también ocasionan afectaciones en la salud.

"Muchas veces también pensamos que los de dieta, los refrescos de dieta que se llama o los cero, no tienen daños a la salud y también tienen sus efectos. Es por eso estamos iniciando esta gran campaña masiva partir de la próxima semana", detalló.

