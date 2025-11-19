La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se cambiará la Ley de Juegos y Sorteos para actualizarla y en donde se buscará, detalló, regular juegos y plataformas de apuestas por internet.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que es Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), quien trabaja en este tema.

"Sí, se va a cambiar la Ley, lo hemos platicado aquí y la idea es que también se participe porque hay muchas empresas de juegos y sorteos que cumplen con la ley. Entonces, la idea es que se actualice, más que grandes cambios es la actualización. Hoy hay mucho juego por internet, cuando se hizo la Ley ni internet había.

"Entonces ahora que hay tantas plataformas de apuestas, pues es importante que se regule todo eso. Entonces Rosa Isela, la secretaría de Gobernación, está trabajando en ella", explicó.

