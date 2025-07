La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que “tienen que presentarse las pruebas”, ante la detención del boxeador Julio César Chávez Jr. el pasado 3 de julio en Los Ángeles, California.

En su conferencia mañanera de este lunes 7 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre una narrativa de relación del narcotráfico con el gobierno de la cuarta transformación, a lo que respondió que su gobierno no establece relaciones de contubernio con nadie.

“Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie, todos defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia. Entonces, si hay una orden de aprehensión como en este caso, hay una orden de aprehensión, pues la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas, si vienen de una investigación, inteligencia, donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del ministerio público.

“Tienen que presentarse las pruebas siempre. En México todo mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario, pero, pues cuando hay una orden de aprehensión, pues hay pruebas que sustenten”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Sobre la narrativa de una relación de la delincuencia con el Gobierno, Sheinbaum Pardo expresó que “no es nuevo” este discurso de la oposición. “No es nuevo el ´narco presidente´, no tiene cabida, no tiene asidero en la gente porque cuando se inventan cosas no hay manera de; cuando hay una acusación, pues tiene que demostrarse y particularmente si es penal, pues tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión”.

