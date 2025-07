La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las muestras xenofóbicas que se presentaron en la pasada marcha contra la gentrificación en la CDMX, e hizo un llamado a la no xenofobia, no al racismo, no al clasicismo, y no la discriminación en nuestro país.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que México siempre ha sido un país abierto y fraterno, e indicó que no puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, como es la gentrificación, la demanda sea "¡Fuera cualquier nacionalidad de nuestro país!".

"Primero hay que decir y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos.

Lee también EU toma nota de protesta contra gentrificación en CDMX; promueve autodeportación para "unirse a la próxima movilización"

"Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea `¡Fuera cualquier nacionalidad de nuestro país!´. México ha sido solidario, fraterno siempre. Recibimos el siglo XX a los republicanos españoles, a personas del Cono Sur, de América del Sur, producto de los golpes de Estado. Hemos recibido a guatemaltecos que por violencia, por discriminación, han llegado a nuestro país. México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Entonces, no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas […] Ni xenofobia, ni racismo ni clasicismo, cero discriminación en nuestro país".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno apoyará al gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para evitar la especulación inmobiliaria, derivada principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales.

"Vamos a apoyar en lo que haga falta con la Sedatu, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares, porque en efecto, particularmente la Condena, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb, todas estas plataformas digitales que rentan espacios. Digo esta marca, pero hay muchas otras plataformas.

"Entonces no puede ser el encarecimiento de la Ciudad y menos lo que se llaman la gentrificación que expulsa personas que han vivido ahí por años y años y que la carestía de la zona, pues acaba por expulsarlos del lugar. Tiene que haber inclusión siempre, no es tolerancia, es inclusión. Somos una sociedad incluyente.

Lee también La “transformación” militar de la Guardia Nacional: legalidad al servicio del poder armado

"Entonces: no a la xenofobia, no al racismo, no al clasismo, no a la discriminación y trabajar con la Ciudad de México, acompañar a Clara Brugada, a todos su equipo, en buscar un mecanismo que permita que no se encarezca tanto el nivel de vida, pero nosotros un país abierto al mundo, solidario, fraterno, así es nuestro país y si hay que ser", agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr