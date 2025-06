Luego de rechazar las redadas que se han hecho en Estados Unidos contra migrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se ha reforzado el trabajo en los Consulados para apoyar a los connacionales que viven al otro lado de la frontera.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal se solidarizó con los migrantes, y reiteró que "no estamos de acuerdo (con las redadas)".

Momentos antes de finalizar la conferencia de este miércoles, la Presidenta aseguró que se están fortaleciendo los Consulados, por lo que reconoció la labor del cónsul de Los Ángeles, California, Carlos González Gutiérrez, por su "buen" trabajo en la defensa de los migrantes mexicanos.

"Viene el cambio de los Consulados en unos meses, porque algunos tienen que pasar por el Senado para fortalecer, pero estamos fortaleciendo toda la comunicación con la comunidad mexicana allá para que sepan qué hacer", indicó.

Añadió que trabajan para que no haya discriminación a los migrantes, por lo que hizo un llamado para que no sean nombrados criminales.

"¿Será prioridad de conversaciones con Donald Trump el tema de migración?", se le preguntó.

"Sí, nosotros vamos a plantear, tiene que haber un reconocimiento, de hecho el presidente Trump lo hizo cuando se firmó el tratado con el presidente López Obrador cuando estuvo en en Washington en la Casa Blanca. El presidente Trump se refiere de una manera muy bien, y mucho reconocimiento a la comunidad mexicana en en Estados Unidos. Entonces ayer, pues lo que le planteé fue eso, hay una comunidad mexicana muy grande en Estados Unidos, que trabaja todos los días por el bienestar de su país, y que son personas honestas, trabajadoras".

Ante las imágenes que circularon en redes sociales en las que se observa cómo personas se manifiestan con violencia portando la bandera de México, Sheinbaum insistió en que “es una provocación”.

“Nosotros no podemos caer en ninguna provocación no podemos enaltecer una escena violenta en donde se usa la bandera, eso no. Toda la vida hemos luchado pacíficamente, entonces no podemos estar enalteciendo esas imágenes; enaltecemos nuestra bandera y nos sentimos orgullosos de la bandera, pero siempre hay que usarla en espacios pacíficos, no esta forma violenta.

“Además, ahora sí que tiene toda la facha de provocación. Se parece a un montaje para hacer ver mal a los mexicanos o justificar acciones más violentas”, expresó al recordar que conoció a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

