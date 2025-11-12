Después de presentarlo el pasado domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta noche le dio seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ante el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.

En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió una imagen del seguimiento al Plan, junto a su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional.

"En Palacio Nacional dimos seguimiento al Plan Michoacán por la paz y la justicia. Fortalecemos la seguridad y el bienestar en la entidad", escribió.

Además, la Presidenta y su gabinete revisaron avances en comunidades que resultaron afectadas por las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La presidenta Claudia Sheinbaum da seguimiento al Plan Michoacán en Palacio Nacional este miércoles 12 de noviembre de 2025. Foto: Especial

Inversión del Plan Michoacán será de 57 mil mdp, dice Sheinbaum

El pasado domingo, durante la presentación, la Mandataria federal indicó que cada 15 das daría seguimiento personal al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además de cada mes informaría de los avances.

“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana, para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México, no se descobija a nadie sino al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos”, dijo durante la presentación.

Mencionó que la inversión es de más de 57 mil millones de pesos, de los cuales una parte importante será con inversión mixta.

