Más Información
Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas
VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció
Javier Duarte ¿un preso ejemplar o un "príncipe" de la cárcel?; chocan versiones de defensa y fiscales
Después de presentarlo el pasado domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta noche le dio seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ante el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.
En sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió una imagen del seguimiento al Plan, junto a su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional.
"En Palacio Nacional dimos seguimiento al Plan Michoacán por la paz y la justicia. Fortalecemos la seguridad y el bienestar en la entidad", escribió.
Además, la Presidenta y su gabinete revisaron avances en comunidades que resultaron afectadas por las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
Lee también Libertad anticipada de Javier Duarte, una afrenta a la justicia: ONG; condena asesinato de 16 periodistas durante su gobierno
Inversión del Plan Michoacán será de 57 mil mdp, dice Sheinbaum
El pasado domingo, durante la presentación, la Mandataria federal indicó que cada 15 das daría seguimiento personal al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, además de cada mes informaría de los avances.
“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana, para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México, no se descobija a nadie sino al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos”, dijo durante la presentación.
Mencionó que la inversión es de más de 57 mil millones de pesos, de los cuales una parte importante será con inversión mixta.
Lee también Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes
Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]