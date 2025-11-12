La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) a reunirse con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y revisar los tiempos oficiales de los partidos en época de elecciones.

Al participar este miércoles en la Convención Nacional de Radio y Televisión 2025, la jefa del Ejecutivo federal señaló que su gobierno está totalmente abierto a escucharlos con la idea de construir juntos la libertad, la democracia y el derecho a la información.

"He puesto a discusión abierta de toda la sociedad a través de una comisión lo que pudiera llegar a constituirse en una Reforma Electoral.

"Les invito que tengan una reunión con esta Comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes: los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de la repetición de mensajes de 20 segundos, lo que esto significa para los propios medios, para la audiencia, para los electores y también para quien busca ser reconocido en la sociedad a través de un modelo democrático electoral", expresó.

Tras aplausos al hacer esta invitación, la Mandataria federal señaló que su gobierno está totalmente abierto a escuchar a los integrantes de la CIRT con la idea de construir juntos la libertad, la democracia y el derecho a la información.

"Estamos totalmente abiertos escucharlos, escucharles siempre y siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia, el derecho a la información que es lo que siempre busca nuestro pueblo: responsabilidad en los medios y responsabilidad de los gobiernos", agregó.

