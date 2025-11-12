La organización a favor de los derechos humanos, Propuesta Cívica, señaló que la posible liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, representaría un agravio a las víctimas durante su administración y una afrenta al sistema de justicia mexicano.

En un comunicado, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el exmandatario estatal abandone la prisión en el Reclusorio Norte antes de terminar sus nueve años de sentencia por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

De acuerdo con la ONG, en el periodo de gobierno de Duarte, 16 periodistas fueron asesinados en Veracruz y tres más fueron víctimas de desaparición, cifras que convirtieron al estado en la “región más peligrosa para el ejercicio del periodismo”.

Lee también Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

La directora Ejecutiva de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, agregó que un político como Javier Duarte tiene que cumplir cabalmente su condena, debido a “la magnitud de los delitos que ha cometido”.

“Otorgar el beneficio de una liberación anticipada a un personaje acusado de atrocidades como la desaparición forzada sería una afrenta a todas las víctimas”, dijo.

Subrayó que su audiencia, programada para el próximo miércoles 19 de noviembre de 2025, no debe valorarse únicamente a partir de la conducta carcelaria, sino también en función del impacto de sus crímenes y el riesgo que su liberación representa para las víctimas.

Lee también Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Propuesta Cívica, por tanto, exhortó “respetuosamente” a la jueza de Ejecución Penal, Ángela Zamorano Herrera, a realizar un análisis íntegro con respecto a la posibilidad de otorgar libertad anticipada a Duarte de Ochoa.

En ese sentido, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar de forma plena e imparcial la denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada contra el exgobernador ante la Corte Penal Internacional.

Finalmente, la organización adelantó que presentará una investigación a inicios de 2026 sobre “el contexto de macrocriminalidad” durante la gestión del expriista, con un análisis de violencia a periodistas y medios de comunicación en ese periodo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em