Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y su esposa tras solicitud de la fiscalía de Nueva York; será en marzo

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

La presidenta de México, , retomó este martes parte del discurso pronunciado por el primer ministro de Canadá, , durante el Foro Económico Mundial de Davos, para subrayar la importancia del multilateralismo, la soberanía y la igualdad entre los Estados en la política internacional.

Durante la conferencia matutina, la Mandataria destacó que la establece de manera clara el principio de igualdad entre las naciones, independientemente de su tamaño, población o poder económico, al tiempo que llamó a recuperar el sentido pleno del multilateralismo en un contexto global marcado por tensiones y reacomodos geopolíticos.

“Yo creo que es muy importante lo que nosotros establecemos en nuestra Constitución, que es la igualdad de los Estados. Puede ser un país muy pequeñito que tenga un muy pequeño y que tenga muy poca población, pero es una nación”, señaló Sheinbaum.

La presidenta enfatizó que, en términos de la política internacional, las naciones deben relacionarse en condiciones de igualdad, sin importar su peso económico o territorial.

“Un país muy grande con mucha riqueza está al mismo nivel que otro; eso se llama multilateralismo. Los Estados son iguales, las naciones son iguales, votan igual”, sostuvo.

Si bien reconoció que existen excepciones dentro de los organismos internacionales, como el derecho de veto en el , Sheinbaum insistió en que es fundamental “recuperar lo que significa la soberanía de las naciones y la igualdad de los Estados del mundo”.

En referencia a una de las frases más comentadas del discurso de Carney —“si no estamos en la mesa de negociaciones, seremos el plato principal”—, la Mandataria evitó entrar en polémica, aunque aprovechó para fijar la postura de México en el escenario internacional.

“[...] yo creo que en la relación de México con todos los países del mundo nuestro objetivo es la igualdad y la defensa de la soberanía”, puntualizó.

Sobre la , Sheinbaum reiteró que México ha sido firme en la exigencia de respeto a su soberanía y a las decisiones internas del país.

"Lo que hemos pedido siempre es respeto a nuestra soberanía, a nuestro territorio, a la manera en que los mexicanos y mexicanas hemos decidido gobernarnos. Y por más tensión que haya habido, ha habido respeto. Eso es lo que queremos mantener: respeto entre las naciones”, concluyó.

