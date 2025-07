¡Claro que no!, responde Sheinbaum a Trump; rechaza que autoridades mexicanas estén "petrificadas" por el narco

Al manifestar que "¡Claro que no!", la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que las autoridades mexicanas tengan miedo al narco y que "están petrificadas" como ayer afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"¿Cómo dijo? ¿que tenemos miedo, que no sé qué?, pues no, ¡claro que no!”.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que no busca pelearse ni polemizar públicamente con el mandatario estadounidense, pero manifestó que siempre habrá una defensa de la soberanía ”y no nos agachamos”.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo federal exigió un trato de iguales.

"Él puede hablar y nosotros contestamos, pero no nos queremos pelear. La relación con Estados Unidos es muy importante, muy importante para México y de Estados Unidos para México y de México para Estados Unidos Recuerden que hay 40 millones de mexicanos que viven allá. Y que además estamos defendiendo frente a una posición con la que no estamos de acuerdo. La relación económica pues es enorme, la relación de familias.

"Nosotros no queremos polemizar públicamente al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos es lo que pensamos y defendemos la soberanía y no nos agachamos, y exigimos el trato de iguales", dijo.

"No somos igual a gobiernos anteriores"; Sheinbaum responde a Trump

Luego que el presidente Donald Trump acusó que los carteles del narcotráfico tienen un "tremendo control" sobre México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no son como los gobiernos de antes como, "no somos iguales", aclaró.

En ese sentido, Sheinbaum dijo que no niega que en México hay un problema de violencia y metanfetaminas, pero que se ha hecho un trabajo importante en incautaciones, y que eso se va a informar a Trump y a los estadounidenses por medio de un video.

"Vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo. Le pedí ayer a Relaciones Exteriores que junto con Seguridad, el secretario Harfuch se haga una revisión de todo lo que se ha hecho, y que lo conozcan tanto los estadounidenses como el gobierno de los Estados Unidos y el trabajo conjunto de colaboración que tenemos para este tema en particular", señaló.

"México ya está muy adelantado": Sheinbaum

A pregunta expresa sobre las ley que firmó Trump contra el fentanilo, Sheinbaum señaló que lo que se presentó ayer ya existía en una parte como una cuestión temporal, "ahora lo hizo ley, eso es lo primero. Lo segundo es que sanciona de manera muy alta o le pone más castigos, cargos a quienes se dediquen a producir, fabricar, distribuir fentanilo con penas más altas, de más años. Eso ya lo habíamos hecho en México".

"En México en eso va muy avanzado. Recuerden que en la Constitución está, nada menos y nada más que en la Constitución, en el artículo 19, está también todo el mecanismo de control para precursores, o sea, la materia prima que se utiliza para el fentanilo, no solamente para el fentanilo ya producido, sino la materia prima. (...) Entonces, nosotros ya nos habíamos adelantado desde hace rato para poder poner estas sanciones a, si se llegara a producir, y tráfico, y venta".

En ese sentido, la mandataria federal hizo referencia a los comentarios sobre el narcotráfico en el país que hizo Trump, y aclaró que "no somos iguales" a los gobiernos de antes, esto al mencionar que Felipe Calderón tuvo a un secretario de Seguridad, Genaro García Luna, vinculado con el narcotráfico.

"Me refiero a los gobiernos anteriores de México que tuvieron como secretario de Seguridad-Genaro García Luna-, de esta persona que llevaron a la guerra contra el narco, pero además permitieron la entrada de las agencias a niveles que no debería permitirse, porque fue injerencismo y eso lo permitió en el sexenio de (Felipe Calderon), y después todavía siguieron muchas de estas cosas", señaló.

Agregó: "Trabajamos todos los días para garantizar la paz y la seguridad en México y además evitar que cruce el fentanilo y otras drogas sintéticas y no sintéticas a Estados Unidos hasta por un asunto de humanidad".

Respecto al problema de las drogas, Sheinbaum señaló que Estados Unidos debe reconocer el "grave problema" de adicción que tienen los jóvenes con las drogas.

"Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas... no todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga. Además de las operaciones que tienen que hacer allá, como lo he dicho varias veces. ¿Cuántos detenidos vemos nosotros en Estados Unidos relacionados con tráfico de fentanilo? O tráfico de armas a México. Pues es poco. Aquí es de todos los días", dijo.

Criticó que los jóvenes en Estados Unidos no tienen programas ni tienen incorporación de niños, juegan muchísimo deporte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

