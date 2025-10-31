Más Información

La presidenta afirmó que la reducción en el número de cirugías programadas en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" no se trata con una , sino que con la reasignación y revisión de turnos en cirugías.

Sin embargo, en conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que hoy el subsecretario de Salud, , acudirá personalmente al hospital para hablar directamente con los médicos para conocer con exactitud sus demandas.

"¿Qué está sucediendo en el Hospital Infantil Federico Gómez, los doctores, 45 de ellos, dijeron que se han porque no tienen recursos", se le preguntó.

"No tiene que ver con un recursos. Ayer hablé con el secretario de Salud, también con Eduardo Clark, el día de hoy personalmente iba a ir Eduardo, sí se ha hablado con ellos, pero iba a hablar Eduardo de qué se trata, qué es lo que están planteando.

"Entiendo yo que es más bien que en el Hospital Infantil se hizo una reasignación de turnos, revisiones relacionadas con las intervenciones quirúrgicas, pero el día de hoy van a ir a hablar con ellos para saber exactamente de qué se tratan sus solicitudes, pero no hay disminución de recursos", respondió.

45 médicos denuncian retención de porcentaje de presupuesto

Un grupo de 45 médicos del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" denunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público () tiene retenido un porcentaje de su presupuesto para este año, por trámites administrativos, y debido a la falta de recursos se han tenido que reducir el número de cirugías programadas.

Señalaron que se ha reducido el servicio de anestesia en 50%, y ello ha repercutido en las cirugías de alta complejidad, cardíacas, neuroquirúrgicas, neonatales, cáncer de diferentes tipos y trasplantes.

“Igualmente, durante varios meses no contamos con los servicios de endoscopía; actualmente muy limitados y lejos de lo ideal. Por otro lado, estuvimos varios meses sin fluoroscopia (recientemente resuelto por nuestras autoridades)”, refirieron.

