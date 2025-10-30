La Secretaría de Salud (Ssa) minimizó la denuncia de 45 médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quienes afirmaron que se han suspendido cirugías por la falta de recursos, lo que calificaron como una "tragedia médica" porque y el problema afecta a cientos de pacientes.

La dependencia federal respondió 15 días después de que los médicos solicitaron ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cámara de Diputados, el 15 de octubre, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deje de retener una parte del presupuesto del Hospital.

A través de una Tarjeta Informativa, la Ssa afirmó que las cancelaciones de cirugías se deben a que el hospital prioriza casos urgentes, o como medida para evitar complicaciones a pacientes con alguna infección respiratoria.

"Las reprogramaciones y cancelaciones de cirugías obedecen, en su mayoría, a criterios médicos preventivos y a la priorización de casos urgentes, con el objetivo de proteger la salud de las y los pacientes. Condiciones clínicas temporales (infecciones respiratorias u otros padecimientos que podrían elevar el riesgo durante la cirugía)", explicó.

Sin embargo, los médicos señalaron en su denuncia que se ha disminuido el servicio de anestesia en 50%, y ello ha repercutido en las cirugías de alta complejidad, cardíacas, neuroquirúrgicas, neonatales, cáncer de diferentes tipos y trasplantes.

Además de que los servicios de endoscopía están muy limitados y lejos de lo ideal.

“No omitimos mencionar que, como consecuencia, cientos de pacientes se están acumulando en una lista de espera para cirugía, y que cada vez será más difícil atenderlos. Ver a uno o a una de nuestros pacientes que podría salvarse y no poder operarlo, no solo es una tragedia médica, sino una herida ética y humana que nos duele a todos los cirujanos, más aún porque provienen de los segmentos más desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad”, señalaron en oficios entregados a la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados, el pasado 15 de octubre.

