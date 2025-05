Luego que la Fiscalía de Jalisco imputó a Los Alegres del Barranco por presunta apología del delito por presentar imágenes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que fue decisión de la fiscalía, pero reiteró que su posicionamiento no deben prohibirse las canciones que hagan apología a la violencia sino que se debe orientar a la gente para que dejen de escuchar esa música.

"Mi posición es que no debe prohibirse sino promover otra música. Porque a veces la prohibición, aunque muchos municipios y estados lo han hecho, cuando no se explica de qué se trata, etcétera, pues siempre puede ser algo no necesariamente posible (...) más que prohibir es educar, orientar y que la misma gente y los mismos jóvenes vayan dejando de escuchar esa música", explicó.

Mencionó que desde su perspectiva es mejor la educación y que la propia gente y los propios jóvenes rechacen esa música.

"Hay estados que consideran que no, que hay que prohibirse. Y hay varios estados que lo han prohibido. Entonces, pues está este debate (...) en la sociedad se discute si debe prohibirse, si no debe prohibirse, cuál es el impacto, si la gente considera que en las familias genera un impacto, si en los jóvenes genera un impacto", abundó.

¿Este caso de este grupo podría ser una lección para que se evite hacer este tipo de actos?, se le preguntó.

"Pero es una decisión del Estado de Jalisco. Por eso digo que es mejor la educación, la orientación porque la prohibición, igual le dan la vuelta....el corrido tumbado no es malo es una forma musical novedosa, innovadora, que se ha generado por los jóvenes. El problema son las letras. Entonces si hay un corrido tumbado que tiene otra letra, que tiene que ver con el amor, el desamor, la vida, la naturaleza, la paz, cualquier otra cosa que no sea apología de la violencia y del consumo de las drogas, pues es mejor y que los jóvenes por sí mismos vean mejor esa música que la otra".

Agregó: "(...) no es un asunto de prohibición. Es también los videojuegos, que tienen que ver también con pues estar jugando a matar a una persona, pues ¿Qué es eso? Entonces es mejor generar otras formas de diversión, de música, y que sean adoptadas por la sociedad en su conjunto".

