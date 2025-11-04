La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la violencia en distintos municipios de Michoacán, en reacción al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también señaló que “a veces hay provocaciones” y llamó a no caer en ellas.

“Pensamos nosotros que la manifestación pacífica es la mejor forma. La violencia no ayuda ni siquiera a convencer a otros, desde nuestro punto de vista. Y a veces hay provocación también, no una demanda legítima, sino de querer provocar para que se genere la represión.

Lee también Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo

“Y tampoco hay que caer en ninguna provocación desde nuestro punto de vista”, comentó la Mandataria federal.

“A nosotros nos corresponde decir que no estamos de acuerdo, y tampoco caer en provocaciones, y buscar siempre la construcción de la paz y la atención de las demandas legítimas”, agregó.

Michoacán vivió ayer lunes un día de movilizaciones y manifestaciones para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan.

Una de esas marchas fue la que convocaron estudiantes universitarios de Morelia, interrumpida por integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y que terminó con escenarios de violencia, al igual que la movilización del domingo pasado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr