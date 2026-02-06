La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos publicados por The New York Times, en los que se afirma que su gobierno no enfrenta a los cárteles del narcotráfico por una presunta colusión política, y aseguró que se trata de un “artículo ficción”, sin pruebas que lo sustenten.

Durante su conferencia matutina en Morelia, la mandataria federal afirmó que los resultados en materia de seguridad que hoy presenta el país no serían posibles si existiera algún tipo de "colusión" entre el gobierno y la delincuencia organizada.

“Es un artículo ficción, porque no hay ninguna prueba. Es parte de una campaña que viene desde el sexenio del presidente López Obrador con el tema del ‘narcopresidente’”, sostuvo.

Lee también Sheinbaum garantiza continuidad del Plan Michoacán hasta 2030; "no es coyuntural", sostiene

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia desde Michoacán (05/02/2026). Foto: Presidencia

Agregó: "No tendríamos los resultados que tenemos si hubiera una colusión con el crimen".

Sheinbaum recordó que, a diferencia de esos señalamientos mediáticos, en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sí existían pruebas que demostraron su vínculo con el crimen organizado, al tratarse del entonces máximo responsable de la seguridad nacional.

La presidenta subrayó que en el sistema penal acusatorio mexicano ninguna denuncia puede darse por cierta sin una investigación formal y pruebas contundentes.

Lee también Clan del Golfo, principal cártel colombiano, suspende conversaciones de paz; ocurre tras pacto entre Trump y Petro

“Cuando hay una denuncia, la fiscalía abre una carpeta de investigación, se investiga y tiene que haber pruebas para que un juez, en su caso, dicte una orden de aprehensión y posteriormente venga el juicio. Ese es el proceso”, explicó.

Sheinbaum defiende estrategia de seguridad de la 4T

En ese contexto, Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad de su administración y comparó la evolución de los homicidios dolosos en los últimos sexenios.

Detalló que con el expresidente Felipe Calderón la tasa pasó de 28.6 a 70.9 homicidios; con Enrique Peña Nieto inició en 63.2 y terminó en 100; mientras que su gobierno comenzó con 91.7 y actualmente se ubica en 64, lo que, dijo, refleja un cambio de tendencia.

Lee también Sheinbaum refuerza coordinación en Uruapan tras asesinato de Carlos Manzo; instalarán cuartel policial

“Hoy hay un trabajo permanente del gabinete de seguridad y una coordinación con todos los estados de la República. Lo que queremos es disminuir la violencia y los delitos de alto impacto”, afirmó.

Reiteró que la estrategia se sustenta en dos ejes fundamentales: la atención a las causas de la violencia y el combate a la impunidad, como base para avanzar hacia la pacificación del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr