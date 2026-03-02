Más Información

La presidenta descartó que la detención de Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, sea por un tema político.

A pregunta expresa en conferencia matutina, la Mandataria federal indicó que la detención de esta funcionaria municipal es por haber acusado falsamente al senador morenista Waldo Fernández, por acoso y violación sexual, a quien también, indicó, habría intentado .

Indicó que este tema fue tratado esta mañana en la reunión del .

“Parece que es un tema de una acusación que tuvo el senador por acoso o violación, y él demuestra que fue falsa la acusación. Entonces, la detención de esta persona es por haber acusado falsamente, porque además parece que hubo extorsión, que le pidieron dinero a cambio (al senador).

“Claro que tienen que verse todos los hechos, pero lo que entiendo es que en efecto hay suficientes pruebas para demostrar que fue falsedad de acusaciones y extorsión. Eso es lo que dice la Fiscalía General de la República, que va más allá de temas políticos”, dijo.

