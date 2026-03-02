La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la detención de Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, sea por un tema político.

A pregunta expresa en conferencia matutina, la Mandataria federal indicó que la detención de esta funcionaria municipal es por haber acusado falsamente al senador morenista Waldo Fernández, por acoso y violación sexual, a quien también, indicó, habría intentado extorsionar.

Indicó que este tema fue tratado esta mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad federal.

“Parece que es un tema de una acusación que tuvo el senador por acoso o violación, y él demuestra que fue falsa la acusación. Entonces, la detención de esta persona es por haber acusado falsamente, porque además parece que hubo extorsión, que le pidieron dinero a cambio (al senador).

“Claro que tienen que verse todos los hechos, pero lo que entiendo es que en efecto hay suficientes pruebas para demostrar que fue falsedad de acusaciones y extorsión. Eso es lo que dice la Fiscalía General de la República, que va más allá de temas políticos”, dijo.

