Ante las severas inundaciones de los últimos días en la alcaldía Iztapalapa y en los municipios mexiquenses de Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó “un abandono estructural”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el principal problema de la zona oriente del Estado de México y Ciudad de México son los hundimientos.

Refirió que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se hizo una inversión de cerca de 8 mil millones de pesos en Iztapalapa para drenaje. Acusó que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “no la hicieron bien” y se tuvo que trabajar en arreglar la infraestructura.

“El problema de esta zona, de la periferia, particularmente del oriente, es que hay hundimientos, por eso no se hizo el aeropuerto en Texcoco porque muchos de estos problemas los tiene Texcoco también”, dijo.

Explicó que esta zona del Edomex y CDMX tiene un suelo arcilloso porque era lago: “El problema es que no todo es arcilla, no todo el bloque de acuífero es igual, en algunos otros casos hay arcilla y arena (...) Esta situación de hundimientos que provoca que todavía estamos extrayendo agua en esta zona, pues provoca esos hundimientos”.

