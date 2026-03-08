La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que mañana lunes 9 de marzo la conferencia de prensa matutina denominada “Mañanera del Pueblo” se realizará desde el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con lo anunciado por la mandataria federal, la mañanera iniciará a las 8:00 am hora centro y no a las 7:30 horas, como habitualmente se realiza en Palacio Nacional.

A través de sus redes sociales, la titular del Ejecutivo explicó que el cambio responde a que el encuentro con medios se realizará desde el centro hospitalario especializado en atención oncológica para mujeres.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que mañana lunes 9 de marzo la conferencia matutina se realizará desde el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México. Foto: Presidencia

“Mañana lunes 9 de marzo encabezamos la conferencia de prensa matutina desde el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX, alcaldía Gustavo A. Madero. Nos vemos a las 8 am hora centro”, escribió la presidenta de la República.

