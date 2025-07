La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los señalamientos que hizo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, de que legisladores de la 4T le han llamado para interceder por dueños de gasolineras y hostales fifí, pero sin tener los antecedentes de las faltas que cometieron.

En su conferencia mañanera de este miércoles 16 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó el tráfico de influencias e incluso comentó que su familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público.

“Mi opinión es que no tiene que haber tráfico de influencias de ningún tipo, para ninguna cosa”, expresó.

En el Salón Tesorería, la Presidenta indicó que Escalante es quien debe proporcionar más información al respecto, hasta podrían darse a conocer los nombres de los legisladores de la cuarta transformación que hicieron estas peticiones.

“Mi familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público, que no sea para saludar, día de su cumpleaños o algo por el estilo y que se conozca, pero no debe haber tráfico de influencias de ningún tipo en ningún Gobierno.

“Cualquier legislador, Presidente municipal, primo, hermano, cuñado, amigo, amigo lejano, conocido, que quiera hacer una gestión a nombre de alguien, no debe ser. Y segundo, menos si hay una instalación que está funcionando mal, que Profeco, dentro del marco de la ley, decide suspender, y pues no debe haber alguien que hable por teléfono para decirle ´oye, es mi amigo, es mi primo, es mi hermano, mi conocido´, eso no debe existir en el Gobierno de México ni en ningún Gobierno”, agregó Sheinbaum.

Al ser cuestionada si debería haber sanciones, la Presidenta señaló que depende de lo que diga la ley. Reconoció al titular de la Profeco como un servidor público honesto.

“Una cosa es que se pida y otra cosa es que haya el tráfico de influencias”, declaró sobre el caso la Mandataria federal.

"Lo que hacían algunos proveedores era utilizar a los diputados como para enlazarnos, entonces yo les pediría a los diputados que si no tenían la información de ambos lados, entonces no nos hicieran el favor de intervenir", contó el procurador federal del Consumidor en reunión con la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

También se refirió al caso de un hotel de alta gama, al que llamó "fifí", por el que recibió la llamada de cuatro morenistas de alto nivel, sin mencionar nombres, que le solicitaron no clausurarlo a pesar de que tenía cucarachas y precios a sobrecosto.

