La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Julián LeBarón tiene derecho a contender por un cargo de elección popular, luego de que confirmó que buscará la candidatura al gobierno de Chihuahua en 2027 de la mano del nuevo partido político Somos México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la decisión de LeBarón, quien fue crítico del gobierno federal anterior y recientemente anunció que descartó la vía independiente para competir por la gubernatura.

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Al respecto, Sheinbaum respondió de manera breve: “Pues tiene derecho a ser candidato en un partido”, sin emitir mayores comentarios sobre las aspiraciones políticas del activista de la comunidad mormona.

En una entrevista, LeBarón explicó que optó por participar a través de un partido político al considerar que estas fuerzas son un instrumento para acceder al poder y, desde ahí, impulsar cambios en materia de seguridad, libertad y protección para la población de Chihuahua.

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