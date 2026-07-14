La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno mantiene una política de “cero impunidad” frente a presidentes municipales y funcionarios investigados por presuntos delitos.

Lo anterior al sostener que no existe protección para autoridades de ningún partido político, siempre que las investigaciones cuenten con pruebas suficientes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, así como sobre el caso de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles. En respuesta, llamó a esperar el desarrollo de las investigaciones y advirtió que, en algunos casos, también pueden existir motivaciones de carácter político.

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“Primero hay que ver la certidumbre de los delitos, porque a veces también hay asuntos políticos. (…) Cuando hay un delito de un presidente municipal o alguna autoridad en funciones, no hay impunidad”, afirmó.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno de México no brinda protección a servidores públicos involucrados en conductas ilícitas, aunque subrayó que toda actuación debe sustentarse en pruebas contundentes.

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“El gobierno de la República no protege a nadie, a nadie, pero tiene que haber pruebas contundentes para poder actuar”, expresó.

Como ejemplo de esa política, recordó la detención, en mayo pasado, del entonces alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, electo por la coalición PAN-PRI, a quien atribuyó presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la coordinación de actividades de extorsión. También mencionó la captura, en febrero, del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, emanado de Morena.

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La presidenta informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación recabar información sobre los casos recientes y precisó que la detención de la exalcaldesa de Múzquiz fue realizada por la Fiscalía General de Justicia de Coahuila. Agregó que se dará a conocer más información conforme avancen las investigaciones.

Al preguntarle cuál era el mensaje para la militancia de Morena ante estos casos, Sheinbaum rechazó hacer un pronunciamiento dirigido a un partido político y aseguró que su postura está dirigida a toda la población.

“Es un mensaje a las mexicanas y a los mexicanos, no es a la militancia. Yo soy presidenta de todas y todos los mexicanos. Se llama cero impunidad y ahí donde hay pruebas y trabaja el Gabinete de Seguridad, se actúa”, respondió.

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