La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió que el tren que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pueda ser inaugurado en el próximo mes de diciembre.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que se dieron retrasos en la construcción para ampliar el Tren Suburbano de Lechería al AIFA debido a que algunas comunidades de la región se opusieron al proyecto.

“Había problemas sociales que no se habían podido resolver, afortunadamente se resolvió todo. Se está construyendo en todos los kilómetros de Lechería al AIFA (...) Esperemos que en diciembre podamos abrir ya este tren”, comentó.

Lee también Sheinbaum critica entrevista de Lily Téllez en Fox News; "no es menor una senadora pidiendo intervención de EU", condena

“El AIFA va creciendo muy bien“: Sheinbaum

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles “va creciendo muy bien“ y muy bien administrado por el general Isidoro Pastor, además de destacar que están llegando muchas ofertas de compañías aéreas para operar en el aeropuerto.

La Mandataria federal resaltó que en el próximo Mundial de Futbol 2026, en donde la Ciudad de México será sede de la inauguración, los miles de aficionados que lleguen, lo podrán hacer por el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la CDMX y el AIFA.

"El AIFA va creciendo muy bien, muy bien, aparte de que está muy bien administrado, operado por el general Pastor, muy bueno, están llegando muchas ofertas para llegar al AIFA y ahora obviamente con el próximo año, con el Mundial, van a ser en la Ciudad de México los dos aeropuertos a donde se va a poder llegar: la Ciudad de México, el `Benito Juárez´ y el `Felipe Ángeles´".

Lee también Sheinbaum: Pemex es rentable, genera ingresos de 1.6 billones de dólares; apuesta en reducir deuda a fin de año

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr