La presidenta llamó “escritora de ciencia ficción” a , ante la demanda que puso Televisa contra la editorial Penguin Random House por el libro .

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó cuando en un debate presidencial, la candidata Xóchitl Gálvez sacó un libro de Hernández.

“Le dije, ´pues ese es un libro de ciencia ficción, no es un documento porque está lleno de mentiras´. Y parece que es el caso por haber ganado el juicio de también actrices que escribió ella y que no tenía ninguna prueba para decir lo que dice”, expresó.

“Uno puede escribir una novela policiaca, pero escribir un supuesto documento que pretende decir la verdad, pues no, no es precisamente, no diría que es una periodista, sino una escritora de ciencia ficción, ciencia ficción con intención política”, añadió la Presidenta.

La calificó de "irregular" la sentencia de un tribunal que la obliga a dar derecho de réplica a por el libro "Las señoras del narco. Amar en el infierno" de Anabel Hernández, y en específico lo referente a un supuesto catálogo de artistas con fines de prostitución al servicio del narcotraficante .

En un comunicado expone que dicha sentencia no es definitiva y que Random House ha presentado un amparo en su contra, por lo que el litigio todavía continúa.

"La sentencia de apelación nunca señala que se deben pedir disculpas públicas ni aborda el tema del daño moral", indicó.

Agregó que la sentencia de apelación a favor de la televisora se obtuvo bajo condiciones que consideran que son irregulares, toda vez que fue en un juzgado de Baja California Sur, un estado distinto al original.

apr

