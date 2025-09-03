La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no corromperse y que el dinero no sea el que domine al Poder Judicial.

“El objetivo que tiene es que todos los que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine al Poder Judicial, sino la impartición de justicia”, planteó en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Declaró que el reto del Poder Judicial es demostrar que hay impartición de justicia en México, luego de que el 1 de septiembre rindieron protesta los nuevos ministros.

“Es un cambio de era en el Poder Judicial. Es una transformación muy profunda, muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial”, expresó.

En la nueva etapa que se inicia la Presidenta consideró que el Judicial debe mostrar que es “mucho mejor” de lo que fueron los ministros que ya dejaron el cargo.

“Va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo y, además, tiene un reto que es, en efecto, demostrar que hay impartición de justicia en México, y creo que lo van a cumplir”, destacó.

Sheinbaum declaró asimismo que hay “un momento estelar” en la historia de nuestro país, además de que la gente está contenta “y nos toca cumplir a todos”.

Aseguró que las palabras que definen la transformación son “justicia y bienestar” porque no es un asunto de acumular más, sino de que todos vivan con bienestar.