Al destacar que ha entablado 21 llamadas telefónicas con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum no descartó una reunión presencial con el mandatario estadounidense y afirmó que cuando sea oportuno, podrá concretarse para tratar temas de seguridad, aranceles y migración.

“Cuando sea oportuno, iremos a Estados Unidos a reunirnos con el presidente Trump, pero en este momento hay buena comunicación. Y como siempre, nosotros buscamos una buena relación con Estados Unidos, pero no por ello vamos a dejar de defender nuestros principios de soberanía, independencia, integridad territorial, de no injerencia, de no subordinación… de coordinación”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 26 de agosto, la mandataria federal indicó que su gobierno también busca “el mejor acuerdo comercial posible”. En ese sentido, mencionó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard se encuentra en Washington, junto a Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos; así como Julio Berdegué Sacristán y Altagracia Gómez.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina y el presidente de EU, Donald Trump. Fotos: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL y AP

“Obviamente no es como parte del gobierno, pero (asiste) como asesora del sector empresarial, también apoyando en la comunicación entre el sector empresarial y el gobierno para los temas del tratado comercial y los aranceles que México tiene hoy. Y también el secretario de Relaciones Exteriores está en Estados Unidos. Entonces, hay permanente comunicación entre los gobiernos y de manera personal vía telefónica”, señaló.

"Cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos": Sheinbaum

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que ha sostenido 21 llamadas telefónicas con el presidente Donald Trump y la última vez que lo vio fue durante la final de la Copa Mundial 2026 celebrada en Nueva York el 19 de julio pasado. Al preguntarle si buscaría una reunión presencial, la mandataria federal dijo:

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“Cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos, hablamos muy seguido (...) y nuestros equipos están mucho contacto. (...) Ya habrá otra oportunidad”, respondió la Jefa del Ejecutivo.

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Sheinbaum evalúa asistencia al G20 y descarta visita a Brasil

Sobre la invitación a la Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) del 14 al 15 de diciembre en Miami, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que sigue evaluando si asiste y aseguró que “México tiene que estar presente, en principio deberíamos ir”. Sin embargo, añadió que tomará la decisión cuando la fecha esté cerca.

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Mientras que descartó una visita a Brasil porque dicho país se encuentra en tiempos electorales. La mandataria aprovechó para dar su respaldo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva: “ha hecho un extraordinario trabajo al frente de Brasil y lo muestran los indicadores. Tuve una plática con él y en el momento que me había invitado ya no podía asistir porque justo era el Mundial aquí (...) Pero ya hay un acuerdo de entendimiento entre Petrobras y Pemex para avanzar en exploración conjunta de aguas profundas en el Golfo de México”, dijo.

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