Como lo hizo recientemente con la que lanzó Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la alerta de viaje que ahora hizo Canadá a sus ciudadanos para visitar México, ante la violencia y narcotráfico.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que siguen llegando turistas canadienses, estadounidenses y de otras nacionalidades.

“Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos, 11% más de turistas canadienses; o sea que van a seguir llegando, México es hermosísimo”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

“¿Y estas alertas?”, se le preguntó.

“Vamos a averiguar con la embajada de Canadá. No sirven de mucho (las alertas) porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país”, respondió.

En octubre, la Mandataria federal minimizó la alerta que hizo el Consulado de Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos, por el ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California en la zona de Playas de Tijuana.

En su conferencia del pasado viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que ha incrementado el número de visitantes de Estados Unidos a México.

“Bueno, como siempre lo planteo: Cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas. Lo decimos porque tenemos muchísimos visitantes estadounidenses y se ha incrementado en el país.

“Y nosotros trabajamos todos los días para la protección de la ciudadanía”, declaró.

