Como lo hizo recientemente con la que lanzó , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la alerta de viaje que ahora hizo a sus ciudadanos para visitar México, ante la violencia y narcotráfico.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que siguen llegando turistas canadienses, estadounidenses y de otras nacionalidades.

Llegan muchísimos turistas canadienses, muchísimos, 11% más de turistas canadienses; o sea que van a seguir llegando, México es hermosísimo”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

“¿Y estas alertas?”, se le preguntó.

“Vamos a averiguar con la embajada de Canadá. No sirven de mucho (las alertas) porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos, al sureste, al centro, a todo el país”, respondió.

En octubre, la Mandataria federal minimizó la alerta que hizo el Consulado de Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos, por el ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California en la zona de Playas de Tijuana.

En su conferencia del pasado viernes 17 de octubre en , Sheinbaum Pardo declaró que ha incrementado el número de visitantes de Estados Unidos a México.

“Bueno, como siempre lo planteo: Cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas. Lo decimos porque tenemos muchísimos visitantes estadounidenses y se ha incrementado en el país.

“Y nosotros trabajamos todos los días para la protección de la ciudadanía”, declaró.

