La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se mantiene el Grupo Interdisciplinario que investiga el derrame de combustible en el Golfo de México, ante otros posibles escenarios.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que también se investiga una emanación en el complejo de Cantarell.

“Este Grupo Interdisciplinario, para investigar particularmente estos derrames, va a permanecer de manera permanente. Ya existe, cuando hay un incidente como estos, se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender eso. Ya existe y existía desde antes como un protocolo, pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo”, dijo.

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Conferencia de prensa sobre derrame de hidrocarburo en el Golfo de México (26/03/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Mencionó que este Grupo lo integra Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Energía.

La titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno trabaja en sistemas de alertamiento que permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo: “Y también se han desarrollado desde hace tiempo sistemas para contener algún problema de contaminación”.

“En este momento, además de la primera fuga de este barco que se está identificando por Secretaría de Marina, hay una emanación en el yacimiento de Cantarell.

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La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

“Esta emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado o hay algún problema en alguna instalación de Pemex. En este momento hay un proceso de investigación muy profundo de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo de contención para que la fuga o la emanación natural de esta zona pueda ser contenida y no llegue a la playa”, expuso.

Aseguró que tras el derrame en el Golfo de México, “las playas están limpias”.

“Hubo un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño”, dijo al recalcar el sistema para alertar a los pobladores.

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