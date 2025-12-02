Al insistir en una campaña en redes sociales en contra de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las juventudes a que “no estén pegados todo el día en el celular”.

En su conferencia mañanera de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que “hay otra vida” más allá de las pantallas de los dispositivos móviles.

“Hay que hacer el llamado a los jóvenes para que no estén pegados al celular todo el día, hay otra vida fuera del celular”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Al advertir que se presentará un análisis de las cuentas que lanzan ataques a su gobierno, acusó que cuentas de redes sociales que hablan de temas como ciencia o maquillaje, fueron “compradas” para cambiar el sentido del contenido y ahora critican a su gobierno.

“Empiezan a meter de distintas cuentas, muchas de ellas falsas, ahora videos que se hacen con inteligencia artificial”, dijo al señalar bots y “mucho dinero”.

