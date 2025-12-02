Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Se registra en México boom de migrantes asiáticos

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Al insistir en una campaña en redes sociales en contra de su gobierno, la presidenta llamó a las juventudes a que “no estén pegados todo el día en el celular”.

En su conferencia mañanera de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que “hay otra vida” más allá de las pantallas de los dispositivos móviles.

“Hay que hacer el llamado a los jóvenes para que no estén pegados al celular todo el día, hay otra vida fuera del celular”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Lee también

Al advertir que se presentará un análisis de las cuentas que lanzan , acusó que cuentas de redes sociales que hablan de temas como ciencia o maquillaje, fueron “compradas” para cambiar el sentido del contenido y ahora critican a su gobierno.

“Empiezan a meter de distintas cuentas, muchas de ellas falsas, ahora videos que se hacen con inteligencia artificial”, dijo al señalar bots y “mucho dinero”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]