La presidenta hizo un llamado a la no violencia y señaló que el Congreso de la Unión así como los congresos estatales son el espacio del debate de las ideas.

Lo anterior al ser cuestionada sobre las declaraciones de gobernador de Coahuila, quién aseguró que el expresidente del Senado, , se merecía los golpes que recibió de Alejandro Moreno, senador y líder nacional del PRI.

"(...) la violencia nunca nunca se puede justificar entonces sí es un llamado a elevar el tono del debate y no caer pues en provocaciones primero algunos y a otros pues condenar la violencia", destacó.

Cabe mencionar que, el gobernador de Coahuila expresó que nada justifica a su violencia, por lo que llamó a resolver las diferencias por el diálogo y aseguró que como norteño “somos muy directos”.

“No, no, no, nada justifica la violencia, simplemente son momentos que se dan a raíz de ese tipo de de ambientes y situaciones”, dijo.

