En medio de tensiones arancelarias, juicios a capos mexicanos y problemas migratorios, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá hoy en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para acordar un entendimiento de seguridad, bajo la premisa de cooperación y sin aceptar injerencia en territorio mexicano.

Es la tercera vez que la Mandataria federal sostiene una reunión con el equipo más cercano del presidente Donald Trump; la primera fue con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, con quién firmó un memorándum de entendimiento para facilitar el establecimiento de enlaces en las aduanas, y la segunda visita fue la Christopher Landau, subsecretario de Estado, con objeto de hablar de temas de seguridad y migración, esto último haciendo énfasis en que el gobierno de México no está de acuerdo con las redadas impulsadas en diversos puntos del país vecino.

También acordarán investigaciones conjuntas sobre precursores químicos de fentanilo, prevención del tráfico de armas de Estados Unidos a México, campañas preventivas contra el consumo de drogas, migración y cooperación regional.

Durante la conferencia matutina de ayer, Sheinbaum descartó que Washington intervenga en territorio mexicano contra los cárteles de las drogas ya que aseguró que: “[EU] no va a actuar solo, porque hay un entendimiento”, insistió.

La Jefa del Ejecutivo remarcó que como parte de las negociaciones en curso para alcanzar un entendimiento bilateral en seguridad, su administración ha dejado claro a la de su homólogo estadunidense que no se permitirá el injerencismo.

“Estados Unidos no va a actuar solo, porque hay un entendimiento. Mañana —miércoles— viene el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración tiene que ser de cada quien en su territorio”, afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que la cooperación se centrará en el intercambio de información e inteligencia contra la delincuencia organizada, pero siempre delimitada por la soberanía de cada nación.

“Podemos colaborar en información. Si ellos tienen información de delincuencia organizada en México, la podemos recibir nosotros. Si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos, ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada”, puntualizó.

La Titular del Ejecutivo federal reiteró que México no aceptará acciones unilaterales por parte de Washington: “¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado”, advirtió.

Sheinbaum insistió en que la cooperación debe desarrollarse “sin subordinación, entre naciones iguales”, y descartó que se permita algún tipo de intervención que vulnere la soberanía nacional.

Destacó que hay personajes de la vida pública de Estados Unidos que plantean que sus fuerzas armadas deben intervenir en México contra las agrupaciones de la delincuencia organizada, como recientemente lo hizo el senador republicano Ted Cruz. “No estamos de acuerdo, primero porque no es necesario; segundo, porque sería una violación a la soberanía, y tres, porque es muy complejo el tema de la delincuencia organizada. Tiene que haber un trabajo permanente de colaboración”, reiteró Sheinbaum.

Rubio afirmó por su lado que buscará fortalecer la cooperación en migración, la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo; en su cuenta de X, manifestó: “De camino a Ciudad de México y Quito [Ecuador, país que también visitará]. Estamos trabajando para garantizar la seguridad de los estadounidenses mediante el fortalecimiento de la cooperación en materia de inmigración ilegal y la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo en nuestra región”.