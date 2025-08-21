Después de que ayer aseguró que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pusieron límites a las agencias de otros países, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que siguen para la DEA.

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró en la buena relación que hay entre México y Estados Unidos, en la colaboración en seguridad y la actuación de cada uno en su territorio.

Reiteró que Estados Unidos debe revisar también cómo se da el tráfico de drogas en su territorio.

Indicó que cuando Estados Unidos declaró a cárteles como grupos terroristas, se modificó la Constitución para que no se preste a intervencionismo en nuestro país.

"México es un país libre, independiente y soberano. Cómo lo he dicho: colaboramos , nos coordinamos pero. O nos subordinados", repitió.

Rechazó la idea de declarar grupos terroristas para que hubiera intervencionismo y expuso en el Salón Tesorería modificaciones a los artículos 40 y 19 de la Constitución.

Dijo que un agente extranjero que no cumpla con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional podría tener sanciones.

