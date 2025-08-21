Más Información

Después de que ayer aseguró que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pusieron límites a las agencias de otros países, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que siguen para la .

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto en Palacio Nacional, reiteró en la buena relación que hay entre México y Estados Unidos, en la colaboración en seguridad y la actuación de cada uno en su territorio.

Reiteró que Estados Unidos debe revisar también cómo se da el en su territorio.

Indicó que cuando Estados Unidos declaró a cárteles como grupos terroristas, se modificó la Constitución para que no se preste a intervencionismo en nuestro país.

"México es un país libre, independiente y soberano. Cómo lo he dicho: colaboramos , nos coordinamos pero. O nos subordinados", repitió.

Rechazó la idea de declarar grupos terroristas para que hubiera intervencionismo y expuso en el Salón Tesorería modificaciones a los artículos 40 y 19 de la Constitución.

Dijo que un agente extranjero que no cumpla con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional podría tener sanciones.

