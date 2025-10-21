La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en el rechazo que se le da a las personas mexicanas en Estados Unidos, ante las medidas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se dará información de presuntas violaciones a los derechos humanos de los connacionales, y pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente y al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, que informen.

“También nuestros paisanos, que les enviamos un saludo cariñoso, pues que sepan qué casos ha habido, cómo se está atendiendo y cómo también ha cambiado el trabajo de los consulados en Estados Unidos”, comentó.

“No estamos de acuerdo con la manera en que se trata a nuestros hermanos allá”, expresó al señalar que en cada caso en el que la víctima quiere presentar una denuncia, se le acompaña con abogados.

“Y también la cantidad de notas diplomáticas que hemos enviado sobre estos casos”, añadió Sheinbaum al referir que el consulado no puede presentar denuncias, solo la víctima en caso de violación a los derechos humanos.

