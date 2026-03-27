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Después de que este miércoles se denunció una supuesta incursión de militares de Estados Unidos en la frontera de Nogales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “se pasaron como dos metros” y no fue intencional.
En su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que “de inmediato” se les pidió a los elementos estadounidenses que se retiraran.
“Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron”, dijo la titular del Ejecutivo federal.
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“No era alguna cuestión de intervención, no, nada. Sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros y de inmediato se les pidió que se retiraran y se retiraron”, añadió.
—“¿No hay ninguna violación?”, se le preguntó.
—“No hay nada porque no fue intencional”, respondió la Mandataria federal.
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