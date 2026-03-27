Más Información

Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP; 36% de los casos no tienen datos suficientes para su búsqueda

Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP; 36% de los casos no tienen datos suficientes para su búsqueda

Cae “El Comandante Galindo”, líder del CJNG en el Oriente del Edomex; es vinculado con delitos de alto impacto

Cae “El Comandante Galindo”, líder del CJNG en el Oriente del Edomex; es vinculado con delitos de alto impacto

Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; no se le ha pedido apoyo, dice Washington

Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; no se le ha pedido apoyo, dice Washington

Negaron uso de marca "del Bienestar" a socio de Gutiérrez Müller

Negaron uso de marca "del Bienestar" a socio de Gutiérrez Müller

Bloqueo en la México-Cuernavaca colapsa salida por vacaciones de Semana Santa; manifestantes exigen restablecimiento del servicio de agua potable

Bloqueo en la México-Cuernavaca colapsa salida por vacaciones de Semana Santa; manifestantes exigen restablecimiento del servicio de agua potable

La Suprema Corte renta 91 vehículos y esconde el costo

La Suprema Corte renta 91 vehículos y esconde el costo

Después de que este miércoles se denunció una supuesta incursión de en la frontera de Nogales, la presidenta indicó que “se pasaron como dos metros” y no fue intencional.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo en , Sheinbaum Pardo comentó que “de inmediato” se les pidió a los elementos estadounidenses que se retiraran.

“Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Lee también

“No era alguna cuestión de intervención, no, nada. Sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros y de inmediato se les pidió que se retiraran y se retiraron”, añadió.

—“¿No hay ninguna violación?”, se le preguntó.

—“No hay nada porque no fue intencional”, respondió la Mandataria federal.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]