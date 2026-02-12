La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Mia Amor Mottley por su triunfo como primera ministra, en las recientes elecciones de Barbados.

En sus redes sociales, Sheinbaum reafirmó el compromiso de fortalecer la amistad y colaboración con Barbados.

"Nuestra felicitación a Mia Amor Mottley por su victoria en las elecciones de Barbados", escribió.

"Reafirmamos el compromiso para fortalecer nuestra amistad y colaboración, así como trabajar por el desarrollo y la prosperidad de América Latina y el Caribe", escribió la Presidenta.

Esta es la tercera vez que Mia Amor Mottley es electa como primera ministra por el Partido Laborista.

