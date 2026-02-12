Más Información
SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo
Embajada de EU aplaude a gobierno de México medidas contra competencia desleal; son una piedra en el zapato, dice
Designan a Rosaura Martínez Ruíz nueva integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; es hija de la secretaria de Ciencias
VIDEOS: Al grito de "¡no tenemos miedo!", realizan primera manifestación opositora tras caída de Maduro; congrega a miles en Venezuela
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Mia Amor Mottley por su triunfo como primera ministra, en las recientes elecciones de Barbados.
En sus redes sociales, Sheinbaum reafirmó el compromiso de fortalecer la amistad y colaboración con Barbados.
"Nuestra felicitación a Mia Amor Mottley por su victoria en las elecciones de Barbados", escribió.
Lee también SRE: Aún quedan más de mil 500 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba; destaca llegada de dos buques a la isla
"Reafirmamos el compromiso para fortalecer nuestra amistad y colaboración, así como trabajar por el desarrollo y la prosperidad de América Latina y el Caribe", escribió la Presidenta.
Esta es la tercera vez que Mia Amor Mottley es electa como primera ministra por el Partido Laborista.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]