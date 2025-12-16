Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

César Duarte “licuó” 73.9 mdp en su gestión, detalla la FGR

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

La presidenta evitó pronunciarse sobre el nuevo nombramiento que hizo el PAN del exgobernador como representante en América del Norte.

“Sin comentarios, la verdad, que ellos expliquen lo que tengan que explicar”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional.

Recientemente, el exgobernador de Tamaulipas agradeció al dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, por la confianza ante este nombramiento.

Lee también

“Asumo, con responsabilidad y convicción esta encomienda, pondré todo mi empeño en promover la visión de país que se tiene en ”, dijo García Cabeza de Vaca.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]