La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Esthela Damián Peralta, quien ayer fue designada como nueva titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), hará un excelente trabajo, pues destacó que es una mujer muy honesta y muy trabajadora.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que designó a una mujer en la Consejería Jurídica para no mover la paridad en su gabinete, en el cual, resaltó, hay más mujeres que hombres, "y no quiero mover la paridad".

Destacó que Esthela Damián Peralta trabaja con ella desde 2018, cuando fue jefa de Gobierno de la CDMX, cuando la designó como directora del DIF y su secretaria particular.

Lee también Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

"Venimos trabajando juntas desde el 2018 […] y quería que fuera mujer, eso es muy importante, porque no quiero mover la paridad. De hecho hay más mujeres que hombres, no quiero mover la paridad.

"Entonces Esthela va a hacer un excelente trabajo. Es una mujer muy honesta, muy trabajadora, se lleva bien con todos y la Consejería Jurídica es muy importante. Es todo lo que tiene que ver con lo jurídico en el Gobierno de México, lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, tiene relación con la Corte, tiene relación con la Fiscalía en algunos temas, con el Tribunal de Justicia Administrativa por varias cosas contenciosas que se llevan en las consejerías, y va a hacer muy buen trabajo", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr