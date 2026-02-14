Más Información

Marx Arriaga dice que no dejará su cargo en la SEP; llama a una jornada de protesta en defensa de los libros de texto gratuitos

Marx Arriaga dice que no dejará su cargo en la SEP; llama a una jornada de protesta en defensa de los libros de texto gratuitos

Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero

Gris San Valentín: Se mantiene la fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México para este sábado 14 de febrero

Sheinbaum envía mensaje por Día del Amor y la Amistad; "el amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias"

Sheinbaum envía mensaje por Día del Amor y la Amistad; "el amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias"

San Valentín: Evita fraudes al comprar regalos en línea este 14 de febrero; alertan sobre tiendas falsas y robo de datos

San Valentín: Evita fraudes al comprar regalos en línea este 14 de febrero; alertan sobre tiendas falsas y robo de datos

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice

La Casa Blanca comparte tarjetas por San Valentín con la captura de Maduro, situación en Groenlandia y migrantes; "capturaste mi corazón", dice

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

Diego Rivera, expresidente municipal de Tequila, tenía caja negra en la alcaldía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este un mensaje con motivo del , en el que hizo un llamado a privilegiar el afecto y la unidad frente a la confrontación.

A través de sus, la mandataria escribió: “Feliz día del amor y la amistad a todas y todos".

Agregó: "El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias”.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]